Срок окупаемости арендных квартир в России резко вырос в 1,8 раза

С 2020 года средний срок окупаемости однокомнатных квартир вырос со 155 до 266 месяцев, рассказали 29 марта в федеральной компании «Этажи».

«Средняя стоимость однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м на вторичном рынке жилья в России в начале 2020 года составляла 2,54 млн рублей, а средняя цена аренды аналогичного жилья — 16,96 тыс. рублей. За шесть лет стоимость такой же по площади квартиры выросла до 8,4 млн рублей, а арендная ставка до 31,6 тыс. рублей. Таким образом, цена квартиры выросла в 3,3 раза, в то время как доход от сдачи в аренду только в 1,9 раза», — пояснил сложившийся тренд ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Среди российских городов-миллионников значительнее всего срок окупаемости однокомнатных квартир, сдаваемых в аренду в сравнении с 2020 годом вырос в Воронеже со 115 до 312 месяцев, в Нижнем Новгороде со 189 до 343 месяцев, в Казани со 175 до 322 месяцев, в Санкт-Петербурге со 178 до 320 месяцев и в Волгограде со 154 до 287 месяцев. Москва в этом рейтинге заняла 8-е место, срок окупаемости в столице вырос со 187 до 310 месяцев.

Лидерами же по сроку окупаемости однокомнатных квартир, купленных на вторичном рынке в 2026 году и сдаваемых в аренду стали: Челябинск (241 месяц), Новосибирск (242 месяца) и Екатеринбург (245 месяцев). Дольше всего окупаться за счет аренды однокомнатная квартира будет в Нижнем Новгороде (343 месяца), Казани (322 месяца), Санкт-Петербурге (320 месяцев), Воронеже (312 месяцев) и Москве (310 месяцев), пишут «Известия».

«В городах с высоким сроком окупаемости сдаваемых в аренду квартир важно выбирать районы с минимальной ценой квадратного метра, но с высокой ставкой аренды и стабильным спросом, а также прогнозировать цену будущей продажи таких объектов, динамика ее роста как минимум должна покрывать реальный уровень инфляции за этот период. В городах с высоким средним сроком окупаемости доля объектов с хорошей доходностью ниже, но они есть», — подытожил Александр Иванов.

Аналитики сервиса «Яндекс Аренда» 11 марта рассказали, что в феврале в 14 из 16 городов-миллионников медианная ставка долгосрочной аренды жилья снижалась или стагнировала. Наиболее заметное сокращение медианной ставки долгосрочной аренды жилья по сравнению с результатами января 2026 года произошло в Волгограде (–4,8%, 25 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (–3,8%, 35 тыс. рублей), Самаре (–3,3%, 30 тыс. рублей), Ростове-на-Дону (–2,9%, 30 тыс. рублей), Уфе (–2,7%, 27 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (–2,3%, 44 тыс. рублей). Менее выраженное снижение стоимости аренды фиксировалось в Челябинске (–1,6%, 25 тыс. рублей), Екатеринбурге (–1,3%, 35 тыс. рублей) и Красноярске (–1,2%, 28 тыс. рублей).