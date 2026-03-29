Псковские курсанты провели занятия по строевой подготовке для юнармейцев

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России провели занятия по строевой подготовке для юнармейцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службу вуза.

В течение двух недель на плацу филиала проходили занятия с учащимися средней общеобразовательной школы № 17 города Пскова, состоящим в рядах движения «Юнармия», в освоении основ строевой подготовки.

В ходе тренировок школьники изучили ключевые элементы строевой выучки: прохождение строевым шагом, выполнение поворотов на месте и в движении, порядок выхода из строя и возвращения в него, подход к начальнику, а также выполнение воинского приветствия. По словам участников, именно эти навыки вызывали наибольший интерес, и курсанты с готовностью делились своим опытом.

Псковский филиал Университета ФСИН России и среднюю общеобразовательную школу № 17 города Пскова связывает давняя дружба и взаимная помощь в проведении мероприятий различного уровня. В 2026 году взаимодействие между образовательными организациями продолжается, способствуя патриотическому воспитанию молодежи и развитию движения «Юнармия».