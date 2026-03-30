Назван полезный для работы мозга продукт

Ежедневное употребление эфирного масла кумина может улучшать когнитивные функции у пожилых людей. К такому выводу пришли японские исследователи, проведя рандомизированное клиническое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В эксперименте приняли участие 38 человек в возрасте от 65 до 86 лет. В течение 12 недель одна группа ежедневно получала эфирное масло кумина, богатое куминальдегидом, а другая — плацебо. До и после исследования ученые оценивали когнитивные способности участников с помощью специализированных тестов.

Оказалось, что у людей, принимавших масло кумина, улучшились показатели скорости обработки информации и реакции. Эти параметры связаны с работой мозга и повседневной активностью — например, способностью быстро реагировать и принимать решения. В группе плацебо подобных изменений не наблюдалось, пишет «Лента.ру».

Авторы подчеркивают, что исследование было небольшим и требует подтверждения на более крупных выборках. Тем не менее результаты указывают на потенциальную роль природных соединений в поддержании когнитивного здоровья и замедлении возрастных изменений мозга.

