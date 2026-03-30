Псковский ветеран СВО получил диплом об окончании программы переподготовки в МГИМО

Ветеран специальной военной операции из Псковской области Илья Макаров успешно завершил обучение в МГИМО (Московском государственном институте международных отношений МИД Российской Федерации), сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.
Фото: пресс-службы фонда «Защитники Отечества» и департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации
Диплом выпускнику, прошедшему третий поток программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», вручили министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Псковскую область на церемонии представила сенатор от региона Наталья Мельникова.
На протяжении десяти недель защитники из 16 регионов страны, в том числе и Псковской области, осваивали в Одинцовском филиале МГИМО компетенции, необходимые для эффективного управления городскими территориями. Среди них не только кадровые военные, но и представители гражданских профессий: экономисты, инженеры, медицинские работники, юристы, педагоги, журналисты.
Программа включала семь учебных модулей и охватила широкий спектр компетенций, необходимых ветеранам для успешной профессиональной деятельности, ориентированной на устойчивое развитие территорий и благополучие населения. Лекционные и практические занятия коснулись государственного и муниципального управления, комплексного развития городских хозяйств и территорий, цифровизации и применения искусственного интеллекта, инвестиций, проектного управления, бюджетирования, госзакупок, экологии.
Участник программы переподготовки — пскович Илья Макаров. В 2022 году за выполнение задач в ходе специальной военной операции ветеран СВО из Псковской области отмечен наградами, включая медаль Суворова и две медали «За боевые отличия». В рамках обучения Илья Макаров представил и защитил на «отлично» проект создания глэмпинг-отеля на территории региона в рамках инвестиционного проекта. Данная тема актуальна для области на фоне роста туристического потока.
В программу были включены практикумы, в ходе которых слушатели сформировали навыки для выполнения проектной работы и дальнейшего профессионального роста: презентация проектов, психология делового общения, управление конфликтами, технология влияния в деловых коммуникациях, личная карьерная траектория, инструменты поиска работы и трудоустройства. Практические занятия проходили на инфраструктурных объектах Москвы и Московской области. На сегодняшний день это наиболее масштабная по количеству участников и продолжительности очная образовательная программа для ветеранов СВО. Обучение организовано ГлавУпДК при МИД России и МГИМО.