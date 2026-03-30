Псковский ветеран СВО получил диплом об окончании программы переподготовки в МГИМО

Ветеран специальной военной операции из Псковской области Илья Макаров успешно завершил обучение в МГИМО (Московском государственном институте международных отношений МИД Российской Федерации), сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Диплом выпускнику, прошедшему третий поток программы профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», вручили министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Псковскую область на церемонии представила сенатор от региона Наталья Мельникова.

На протяжении десяти недель защитники из 16 регионов страны, в том числе и Псковской области, осваивали в Одинцовском филиале МГИМО компетенции, необходимые для эффективного управления городскими территориями. Среди них не только кадровые военные, но и представители гражданских профессий: экономисты, инженеры, медицинские работники, юристы, педагоги, журналисты.

«Ваш опыт, вкупе с приобретенными в МГИМО знаниями, предстоит применить в интересах обеспечения поступательного социально-экономического развития нашей страны, улучшения жизни россиян. Нисколько не сомневаюсь, что вы добьетесь результатов и на этом, теперь уже гражданском поприще. Покорите новые профессиональные вершины. Поколение, к которому я принадлежу, держало равнение на ветеранов-фронтовиков, прошедших через горнило Великой Отечественной войны. Они преподавали нам в школах и университетах, трудились вместе с нами. Сегодня таким наглядным примером — примером подлинного патриотизма, честности, ответственности, надежности — служите вы. Особенно для молодежи, в духовно-нравственное воспитание которой вы способны внести весомый личный вклад. Уверен, что вы эту миссию будете выполнять», — сказал Сергей Лавров.

«Программа действительно востребована среди наших ребят, работодателей и профильных ведомств. Обучение завершили уже более 60 человек. Ветераны СВО разрабатывают инициативы, которые напрямую ориентированы на регионы, малые города, охватывают широкий спектр вопросов, важных для всего общества. Вместе с командами губернаторов и отраслевыми министерствами будем помогать защитникам в реализации проектов и трудоустройстве. Уверена, что сегодняшние выпускники пополнят ряды управленцев, а их уникальный опыт и преданность Родине найдут достойное применение в мирной жизни», — отметила Анна Цивилева.

Программа включала семь учебных модулей и охватила широкий спектр компетенций, необходимых ветеранам для успешной профессиональной деятельности, ориентированной на устойчивое развитие территорий и благополучие населения. Лекционные и практические занятия коснулись государственного и муниципального управления, комплексного развития городских хозяйств и территорий, цифровизации и применения искусственного интеллекта, инвестиций, проектного управления, бюджетирования, госзакупок, экологии.

Участник программы переподготовки — пскович Илья Макаров. В 2022 году за выполнение задач в ходе специальной военной операции ветеран СВО из Псковской области отмечен наградами, включая медаль Суворова и две медали «За боевые отличия». В рамках обучения Илья Макаров представил и защитил на «отлично» проект создания глэмпинг-отеля на территории региона в рамках инвестиционного проекта. Данная тема актуальна для области на фоне роста туристического потока.

«Образовательная программа была довольно интенсивная — мы посещали занятия, участвовали в выездных семинарах. Преподавательский состав — представители региональных властей, бизнеса — давали не только теоретические знания, но и могли привести практические примеры. В целом обучение прошло на высшем уровне», — рассказал Илья Макаров.

В программу были включены практикумы, в ходе которых слушатели сформировали навыки для выполнения проектной работы и дальнейшего профессионального роста: презентация проектов, психология делового общения, управление конфликтами, технология влияния в деловых коммуникациях, личная карьерная траектория, инструменты поиска работы и трудоустройства. Практические занятия проходили на инфраструктурных объектах Москвы и Московской области. На сегодняшний день это наиболее масштабная по количеству участников и продолжительности очная образовательная программа для ветеранов СВО. Обучение организовано ГлавУпДК при МИД России и МГИМО.