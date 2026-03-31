Россияне заметно сократили траты в начале 2026 года

В начале 2026 года россияне значительно сократили свои траты. Об этом говорится в «Анализе макроэкономических тенденций» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Наибольшее снижение коснулось продаж непродовольственных товаров (техники, бытовой химии), а также товаров, цены на которые выросли из-за переноса покупок с января на декабрь. Также наблюдается падение потребления услуг, следует из материала ЦМАКП.

В прошлом году россияне стали меньше приобретать непродовольственные товары, на которых легче всего сэкономить, откладывая покупки на более поздний срок, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Ключевая ставка, несмотря на постепенное снижение до 15%, всё еще остается высокой. В таком случае население предпочитает размещать свободные средства на вкладах с высокими процентами, пишут «Известия».

Кроме того, многие люди не могут оформить ссуды, так как банки зачастую не одобряют их выдачу. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале кредитные организации отклонили 82% заявок на розничные займы.

Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин обратил внимание на то, что в условиях неопределенности граждане становятся более осторожными в своих расходах и начинают экономить, откладывая дорогостоящие покупки до более подходящего времени.

