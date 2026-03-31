Мастер-класс по малоинвазивной хирургии провели для псковских врачей

Практический мастер-класс по современным методам лечения послеоперационных грыж передней брюшной стенки прошел в Псковской областной клинической больнице, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

Своим опытом поделились ведущие специалисты Городской больницы Святого Великомученика Георгия города Санкт-Петербург главный хирург больницы, профессор, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Григорий Рутенбург и руководитель центра инновационных технологий, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Сергей Макаров.

В рамках мастер-класса хирурги выполнили две лапароскопические операции по методике IPOM-пластики (интраабдоминальная сетчатая пластика) — малоинвазивной технике лечения послеоперационных грыж.

Суть методики заключается в том, что через небольшие проколы в брюшную полость вводится композитный сетчатый имплант, который надёжно закрывает грыжевой дефект изнутри. Это позволяет минимизировать травму тканей, снизить риск повторного образования грыжи и ускорить восстановление пациента. Благодаря такому подходу пациенты возвращаются к обычной жизни значительно быстрее, чем после традиционных открытых операций.