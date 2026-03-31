Не отдавайте все на откуп «роботам»: политолог объяснил, почему чувство прогресса важнее автоматизации

«Скоро придут роботы и всех нас заменят» — этот нарратив сопровождает практически каждую технологическую волну, которая заметно упрощает рабочие процессы и повышает эффективность. Как отметил эксперт центра развития «Новая эра», политолог, исследователь политических коммуникаций Игорь Иванов, важно помнить, что именно благодаря таким изменениям люди в свое время отказались от детского и тяжелого физического труда, перешли к цифровой экономике и освободили значительную часть времени для более сложной, интеллектуальной и креативной работы.

«ИИ — это не инструмент замены менее эффективного сотрудника, а, скорее, усилитель продуктивности. Он берет на себя рутинные операции и тем самым высвобождает ресурс для задач более высокого уровня: анализа, принятия решений, генерации идей, обучения и профессионального роста», - заметил Игорь Иванов.

По словам эксперта, при правильной работе с командой это, наоборот, усиливает чувство значимости. Один из практических приемов, сделать эффект от внедрения ИИ измеримым. Многие современные текстовые модели ИИ позволяют оценить трудозатраты человека: можно предложить сотрудникам посмотреть, сколько часов они уже не тратят на рутину. Когда человек видит этот результат, восприятие меняется, ИИ начинает ассоциироваться не с угрозой, а с личной выгодой.

«Кроме того, важно переопределить саму рамку ценности сотрудника. Сегодня значимость определяется не количеством выполненных операций, а способностью работать со сложностью: быстрее разбираться в задачах, принимать решения и использовать новые инструменты. В этом контексте владение ИИ логично становится полноценным хард-скиллом и фактором профессионального роста. Человеку в принципе свойственно получать удовольствие от развития и усложнения задач. Мы чувствуем большую удовлетворенность, когда справляемся с чем-то более значимым за меньшее время. Поэтому задача компании не просто «забрать рутину», а показать, чем именно заполняется освободившийся ресурс, и регулярно это подсвечивать для сотрудника», — резюмировал Игорь Иванов в комментарии RuNews24.ru.

Если сотруднику хочется совсем снять психологическое напряжение и ощущение того, что все отдано на откуп ИИ, то, по словам политолога, можно оставить за собой небольшой пул простых задач, которые быстро закрываются и дают ощущение прогресса и эффективности. Такая позитивная прокрастинация тоже работает как элемент внутренней мотивации.