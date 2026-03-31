1 апреля в Пскове станут известны имена победителей второго тура ВсОШ по немецкому языку

Второй тур Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку проходит в ПсковГУ. Участники демонстрируют свои навыки устной речи, проходя испытания на спонтанность и умение вести диалог, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Сегодня в первой половине дня школьники участвовали в устных испытаниях, а во второй половине члены жюри оценивают их работы и принимают апелляции. 

В первом туре участники отвечали на вопросы по страноведению, решали лексико-грамматические тесты, занимались аудированием и работали над творческим письмом. 

Имена лучших участников станут известны завтра, 1 апреля, во время торжественной церемонии закрытия. 

Напомним, ПсковГУ принимает финалистов олимпиады в четвёртый раз. В этом году свои знания проверяют 247 школьников из 71 региона страны.

