1 апреля в Пскове станут известны имена победителей второго тура ВсОШ по немецкому языку

Второй тур Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку проходит в ПсковГУ. Участники демонстрируют свои навыки устной речи, проходя испытания на спонтанность и умение вести диалог, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Сегодня в первой половине дня школьники участвовали в устных испытаниях, а во второй половине члены жюри оценивают их работы и принимают апелляции.

В первом туре участники отвечали на вопросы по страноведению, решали лексико-грамматические тесты, занимались аудированием и работали над творческим письмом.

Имена лучших участников станут известны завтра, 1 апреля, во время торжественной церемонии закрытия.

Напомним, ПсковГУ принимает финалистов олимпиады в четвёртый раз. В этом году свои знания проверяют 247 школьников из 71 региона страны.