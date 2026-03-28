 
Общество

В Пскове стартовал заключительный этап ВсОШ по немецкому языку

0

В Пскове торжественно открыли заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по немецкому языку. В состязаниях участвуют 265 школьников, которые будут соревноваться на протяжении 6 дней. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе Министерства образования Псковской области.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова. В видеообращении она подчеркнула масштабность олимпиады:

«Всероссийская олимпиада школьников ежегодно объединяет миллионы школьников по всей стране. В этом году на заключительные этапы вышли более 9 тысяч человек. Путь к финалу олимпиады — это результат упорного труда, большой подготовки и целеустремлённости. Вы показали лучшие результаты среди участников своих регионов и теперь поборетесь за звание победителей и призёров. Особое значение этому событию придаёт то, что 2026 год объявлен нашим президентом Годом единства народов России, ведь именно культура из поколения в поколение бережно связывает нас воедино», - отметила Ольга Колударова.

 

От имени правительства региона участников приветствовал министр образования Псковской области Александр Сорокин. Он отметил важность изучения иностранных языков и их роль в укреплении культурных связей:

«Изучение немецкого языка — это не только про развитие личности и когнитивных способностей, это ещё и про глубокое погружение в культуру, уважение к достижениям народа, язык которого вы изучаете. Это именно то, чем всегда славились наш народ, наша страна, Псковская область — по отношению к тем, кто приходит к нам с миром. Я понимаю, что все сейчас волнуются, но мне бы очень хотелось, чтобы за этим волнением вы обязательно почувствовали историю, радушие и гостеприимство Псковской области. Безусловно, вы уже все победители, вы сделали огромный шаг вперёд в своём личном развитии. Желаю вам на этой олимпиаде конкурентной борьбы и достойных результатов!».

Первый состязательный тур пройдет в формате лексико-грамматических тестов по чтению, аудированию, творческому письму и страноведению.

Во втором туре школьники примут участие в конкурсе устной речи.

Также для ребят подготовлена насыщенная культурно-досуговая программа.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026