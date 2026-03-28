В Пскове стартовал заключительный этап ВсОШ по немецкому языку

В Пскове торжественно открыли заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по немецкому языку. В состязаниях участвуют 265 школьников, которые будут соревноваться на протяжении 6 дней. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе Министерства образования Псковской области.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова. В видеообращении она подчеркнула масштабность олимпиады:

«Всероссийская олимпиада школьников ежегодно объединяет миллионы школьников по всей стране. В этом году на заключительные этапы вышли более 9 тысяч человек. Путь к финалу олимпиады — это результат упорного труда, большой подготовки и целеустремлённости. Вы показали лучшие результаты среди участников своих регионов и теперь поборетесь за звание победителей и призёров. Особое значение этому событию придаёт то, что 2026 год объявлен нашим президентом Годом единства народов России, ведь именно культура из поколения в поколение бережно связывает нас воедино», - отметила Ольга Колударова.

От имени правительства региона участников приветствовал министр образования Псковской области Александр Сорокин. Он отметил важность изучения иностранных языков и их роль в укреплении культурных связей:

«Изучение немецкого языка — это не только про развитие личности и когнитивных способностей, это ещё и про глубокое погружение в культуру, уважение к достижениям народа, язык которого вы изучаете. Это именно то, чем всегда славились наш народ, наша страна, Псковская область — по отношению к тем, кто приходит к нам с миром. Я понимаю, что все сейчас волнуются, но мне бы очень хотелось, чтобы за этим волнением вы обязательно почувствовали историю, радушие и гостеприимство Псковской области. Безусловно, вы уже все победители, вы сделали огромный шаг вперёд в своём личном развитии. Желаю вам на этой олимпиаде конкурентной борьбы и достойных результатов!».

Первый состязательный тур пройдет в формате лексико-грамматических тестов по чтению, аудированию, творческому письму и страноведению.

Во втором туре школьники примут участие в конкурсе устной речи.

Также для ребят подготовлена насыщенная культурно-досуговая программа.