Александр Козловский опубликовал график рабочих поездок по округам Псковской области

График рабочих поездок в муниципальные округа Псковской области опубликовал в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Фото: Александр Козловский / Telegram
Во встречах примут участие представители партии из районов. По словам парламентария, это позволит максимально широко обсудить Народную программу и провести работу наиболее эффективно.
1 апреля:
- Усвятский округ в 10:00 — деревня Церковище, территория возле Дома фольклора;
- Невельский округ в 12:30 — деревня Лобок, сельский Дом культуры (ДК);
- Куньинский округ в 15:20 — поселок Кунья, улица Советская (парк в районе ж/д вокзала).
2 апреля:
- Локнянский округ в 10:00 — деревня Подберезье, ДК;
- Новоржевский округ в 13:00 — деревня Жадрицы, ДК;
- Пушкиногорский округ в 15:00 — деревня Исса, возле ФАПа.
Пресс-портреты