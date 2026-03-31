 
Общество

Александр Козловский опубликовал график рабочих поездок по округам Псковской области

0

График рабочих поездок в муниципальные округа Псковской области опубликовал в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«На этой неделе у меня запланированы рабочие поездки в районы. В ходе встреч с жителями обсудим проведение предварительного голосования "Единой России", новые предложения в Народную программу, а также итоги её реализации на местах. Отдельное внимание уделим партийному проекту "Историческая память". В рамках этого проекта мы готовимся к проведению 24 апреля масштабного традиционного "Диктанта Победы", в настоящее время на Псковщине продолжается регистрация площадок», - сообщил Александр Козловский.

Во встречах примут участие представители партии из районов. По словам парламентария, это позволит максимально широко обсудить Народную программу и провести работу наиболее эффективно.

1 апреля:

  • Усвятский округ в 10:00 — деревня Церковище, территория возле Дома фольклора;
  • Невельский округ в 12:30 — деревня Лобок, сельский Дом культуры (ДК);
  • Куньинский округ в 15:20 — поселок Кунья, улица Советская (парк в районе ж/д вокзала).

2 апреля:

  • Локнянский округ в 10:00 — деревня Подберезье, ДК;
  • Новоржевский округ в 13:00 — деревня Жадрицы, ДК;
  • Пушкиногорский округ в 15:00 — деревня Исса, возле ФАПа. 
Прокомментировать

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026