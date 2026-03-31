Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выросла на 0,5% за неделю

3 276 случаев острой респираторно-вирусной инфекции зарегистрировали в Псковской области с 23 по 29 марта. Это на 0,5% выше уровня предыдущей недели, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 63,2%. В городе Пскове зарегистрировано 1323 случая ОРВИ, или 40,4% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 27 человек с симптомами ОРВИ, что на десять случаев меньше, чем на предыдущей неделе. В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Зарегистрирован один случай гриппа у ребенка. В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыта одна группа в детском дошкольном учреждении.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что весной следует соблюдать базовые меры профилактики: часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными. При ухудшении самочувствия, высокой температуре или выраженной слабости — обязательно обратитесь к врачу.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.