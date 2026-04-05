Названо число трудоспособных людей с аутизмом в России

«В России зарегистрировано более 850 тысяч людей, у которых есть аутизм и которые могут работать, из них хотят работать процентов 60, а трудоустроено около пяти процентов. Зачастую работодатели и людей с инвалидностью не очень хотят брать, а тут просто не знают, что делать с людьми с аутизмом, опасаются, что это потребует дополнительных усилий», - рассказала Володина.

Несколько лет назад она с единомышленниками открыла первое в Москве инклюзивное кафе «Разные зерна», где сразу после открытия приняли на работу 12 человек с аутизмом. Достоинствами таких людей, по мнению специалиста является то, что они очень любят порядок, дисциплину, четко соблюдают инструкции, при этом текучка в кафе практически нулевая, пишет РИА Новости .

По приблизительным подсчетам специалистов, в Москве примерно 20 тысяч точек общепита и столько же людей с аутизмом, которые готовы работать. Если каждое из таких заведений трудоустроит хотя бы одного человека, проблема с работой для многих людей с особенностями будет решена, уверена эксперт.

«Что нашему социальному бизнесу дали люди с аутизмом? Прежде всего их преданность работе. В эмоциональном плане они проявляют искреннее тепло, включенность и душевность. И еще они не умеют врать», - говорит специалист. По ее данным, в России открыто около шести таких же инклюзивных кафе, где работают люди с аутизмом.