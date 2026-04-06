В Росстате назвали регионы, где средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей

Средний размер номинальной начисленной зарплаты, превышающий 150 тысяч рублей, в январе 2026 года зафиксирован в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в Магаданской и Сахалинской областях, Москве, на Камчатке и Чукотке. Это следует из данных статистики.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике за январь 2026 - Камчатский край - 153 893 рублей», - говорится в сообщении Росстата.

В Ненецком автономном округе средний размер зарплаты составляет 158 тысяч рублей, в Сахалинской области - 162 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 171,5 тысячи рублей, Магаданской области - 176,7 тысячи рублей, Москве - 187,6 тысячи. рублей, на Чукотке - 223 тысячи рублей, пишет ТАСС.