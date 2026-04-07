Мы помогаем студентам трудоустроиться еще до диплома — директор колледжа ПсковГУ

Колледж ПсковГУ тесно сотрудничает с работодателями региона, студенты проходят практику во время учёбы и получают предложения о трудоустройстве уже до получения диплома. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала директор колледжа Мария Павлова.

Мария Павлова подчеркнула, что колледж целенаправленно выстраивает партнёрские отношения с предприятиями Псковской области: «Мы стараемся максимально помочь нашим студентам адаптироваться и быстро включиться в процесс обучения, чтобы они могли уже во время учёбы проходить практику и стажировки у наших партнёров». По словам директора, работодатели активно участвуют в образовательном процессе: они предоставляют площадки для мастер-классов и встреч и отбирают будущих сотрудников ещё на этапе обучения.

Преподаватель Виктория Громова, которая окончила Псковский государственный университет по направлению «туризм», начинала с работы в приёмной комиссии, а затем стала заведующей отделением экономики и сферы услуг. «Я влюбилась сразу во всех: в руководство, в абитуриентов. Всё сложилось как надо», — рассказала она в беседе с корреспондентом ПЛН. 

Проректор по инновационной деятельности Екатерина Гончарова подтвердила, что колледж не только следит за успехами выпускников, но и активно их трудоустраивает. «Мы формируем возможности у обучающихся уже во время учёбы: студенты могут подрабатывать в структурных подразделениях вуза, проходить стажировки и практики у партнёров, а затем оставаться работать по профилю», — пояснила она. 

