Условия поступления в колледж ПсковГУ обозначила директор

В колледже ПсковГУ могут учиться выпускники 9, 10 и 11 классов, а также взрослые люди. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор колледжа Мария Павлова.

Основным критерием для зачисления является средний балл аттестата. Для некоторых специальностей, таких как дошкольное образование, начальные классы, реклама и архитектура, требуются дополнительные вступительные экзамены. Мария Павлова отметила: «Родители часто спрашивают, какие нужно выбирать ОГЭ для того, чтобы оказаться в колледже. Мы хотим сразу успокоить наших родителей: средний балл аттестата — это важно, и зачисление происходит именно по этому результату».

Колледж предлагает 16 специальностей, среди которых наибольший интерес у абитуриентов вызывают IT-направления, технические специальности, строительство, экономика и туризм-гостеприимство. «Спросом пользуются IT-специальности, технические направления и строительство. Все наши контрольные цифры приёма всегда закрыты», - подчеркнула Мария Павлова.

В колледже доступны как бюджетные, так и внебюджетные места. Директор учебного заведения сообщила: «У нас достаточно высокие контрольные цифры приёма, и мы набираем группы на внебюджетной основе. Образование у нас и платное, и бесплатное — хватает всем».

Реклама на ПЛН

