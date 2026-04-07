Почему храп требует внимания врача, ответили псковичам в областной больнице

Многие считают храп безобидной особенностью сна и даже не подозревают, что в частом и громком проявлении он может служить сигналом о возможных нарушениях здоровья. По словам врача-кардиолога, заведующей отделением плановой кардиологии Псковской областной клинической больницы Ксении Михайловой, сильный храп ассоциирован с риском развития артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма и сердечной недостаточности.

По словам врача, причина не в самом звуке храпа, а в остановках дыхания (апноэ), которые часто его сопровождают. Во время таких пауз мозг и сердце временно не получают достаточного количества кислорода, что создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

При регулярном громком храпе рекомендуется пройти суточное кардиореспираторное мониторирование. Аппарат фиксирует сердечный ритм, уровень насыщения крови кислородом, частоту и длительность остановок дыхания во сне. На основе полученных данных кардиолог или пульмонолог оценивает степень нарушений.

Важно отметить, что причины нарушения дыхания могут быть разными:

Искривление носовой перегородки и полипы в носовой полости — распространенная причина, при которой обязательно требуется осмотр отоларинголога;

Избыточный вес — жировая ткань в области мягкого неба и глотки провисает во время сна, сужая дыхательные пути;

Другие анатомические особенности дыхательных путей.

После обследования врач подбирает терапию индивидуально. Для тех, у кого выявленная причина устраняется без радикального вмешательства, достаточно ЛОР-коррекции и снижение веса. В ином случае назначается ночная дыхательная поддержка (аппараты СИПАП/БИПАП), которые предотвращают остановки дыхания во сне.

«Храп — повод обратиться к врачу. Современная диагностика и лечение позволяют избежать серьезных осложнений и вернуть спокойный сон», — отмечает Ксения Михайлова.

В больнице советуют: если вас или ваших близких беспокоит сильный храп — не откладывайте визит к терапевту. Он направит к узким специалистам для комплексной оценки состояния.