 
Общество

Минпросвещения назвало критерии оценки поведения школьников

Министерство просвещения подготовило критерии оценивания поведения школьников, сообщила пресс-служба ведомства.

Планируется, что при выставлении оценки будут учитываться:

  • соблюдение дисциплины: посещение уроков без опозданий, разговоров вне темы, использования мобильного телефона, следование распорядку школы во внеурочное время;
  • социальное взаимодействие: умение работать в команде, разрешать конфликты, проявлять эмпатию;
  • личностные качества: ответственность, забота о школьном имуществе, общественно полезный труд;
  • учебная активность: выполнение домашних заданий, взаимодействие с учителем и одноклассниками на уроках, активное участие в школьных мероприятиях.

К последним в том числе относятся «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и проекты «Движения Первых», пишет РИА Новости.

Реклама на ПЛН

