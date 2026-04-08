Курсанты отработали действия при массовых беспорядках в псковских СИЗО 

Итоговые учения по тактико-специальной подготовке с участием курсантов выпускного курса, в рамках которых были отработаны действия по пресечению групповых неповиновений и ликвидации массовых беспорядков в исправительном учреждении, состоялись в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе. 

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Согласно легенде учений, в исправительной колонии возникли групповые неповиновения осужденных, которые переросли в массовые беспорядки. В условиях смоделированной чрезвычайной ситуации курсанты продемонстрировали умение оперативно принимать решения, грамотно выстраивать взаимодействие и действовать в составе функциональных групп при проведении специальной операции.

В учениях были задействованы курсанты нескольких курсов: обучающиеся выпускного курса выступили в роли сотрудников уголовно-исполнительной системы, в то время как курсанты младших курсов исполнили роли осужденных, имитируя развитие конфликтной ситуации. Это позволило максимально точно воспроизвести реальные условия и повысить практическую значимость занятий.

 

Оценку действиям курсантов давали преподаватели филиала, а также сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, которые оказывали методическую и практическую помощь в ходе проведения учений.

«Для курсантов это не просто учебное занятие, а важный этап профессионального становления. Мы стараемся максимально приблизить условия к реальности: учитываем особенности местности, используем специальные средства и экипировку, моделируем различные сценарии. В таких условиях формируются не только практические навыки, но и умение действовать слаженно, быстро принимать решения и нести ответственность за результат», – отметил преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки образовательной организации Сергей Уваров.
