Курсанты отработали действия при массовых беспорядках в псковских СИЗО 

Итоговые учения по тактико-специальной подготовке с участием курсантов выпускного курса, в рамках которых были отработаны действия по пресечению групповых неповиновений и ликвидации массовых беспорядков в исправительном учреждении, состоялись в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Согласно легенде учений, в исправительной колонии возникли групповые неповиновения осужденных, которые переросли в массовые беспорядки. В условиях смоделированной чрезвычайной ситуации курсанты продемонстрировали умение оперативно принимать решения, грамотно выстраивать взаимодействие и действовать в составе функциональных групп при проведении специальной операции.

В учениях были задействованы курсанты нескольких курсов: обучающиеся выпускного курса выступили в роли сотрудников уголовно-исполнительной системы, в то время как курсанты младших курсов исполнили роли осужденных, имитируя развитие конфликтной ситуации. Это позволило максимально точно воспроизвести реальные условия и повысить практическую значимость занятий.

Оценку действиям курсантов давали преподаватели филиала, а также сотрудники отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, которые оказывали методическую и практическую помощь в ходе проведения учений.