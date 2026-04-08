Приём заявок на конкурс «Студент года города Пскова» продлили до 10 апреля

Срок подачи документов на ежегодный конкурс «Студент года города Пскова» изменился: теперь заявки принимаются до 10 апреля включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Участниками могут стать студенты очной формы обучения со второго курса и старше, представляющие образовательные организации среднего профессионального и высшего образования, расположенные в Пскове.

Для подачи заявки необходимо направить пакет документов (включая резюме, копию зачётной книжки, подтверждения достижений и эссе на тему проблемы города) на электронную почту: pskovsportkomitet@mail.ru или принести лично в отдел по делам молодёжи по адресу: улица Карла Маркса, дом 23. Полный пакет документов и формы заявки можно найти в положении на сайте МЦ.

После чего участников, прошедших отбор, пригласят на очный финал с 15 по 24 апреля, в котором конкурсанты выступят с самопрезентацией и пройдут собеседование в формате дискуссии с членами жюри.

Победителей и призёров в каждой номинации наградят дипломами и памятными призами. Кроме того, победители конкурса получат приглашение на завтрак с главой города Пскова Борисом Елкиным.

Организаторами выступают: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Псковский городской молодёжный центр и Псковский молодёжный центр. Мероприятие пройдёт при поддержке регионального отделения «Деловой России».