Победителей конкурса «Студент года города Пскова» ждет завтрак с Борисом Елкиным

Стартовал конкурс на звание «Студент года города Пскова». Об этом объявил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале. По его словам, победителей ждет завтрак с главой Пскова. 

Конкурс открыт для студентов очной формы обучения с 2-го курса и старше (как вузов, так и колледжей). Участники должны продемонстрировать свои достижения в учебе, науке, спорте, творчестве или общественной деятельности в прошлом учебном году.

Конкурс продлится до 24 апреля. Участникам необходимо подготовить пакет документов, полный список которых доступен на сайте
муниципального образования «Город Псков»». Документы принимаются до 17:00 6 апреля в форматах doc, jpg, pdf, tif. Заявки можно отправить на электронную почту pskovsportkomitet@mail.ru с пометкой в теме «Студент года» или подать на бумажном носителе в комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи по адресу: Карла Маркса, 23. 

После отбора документов участники пройдут очный этап, который включает публичные выступления и дискуссии. В итоге определят трёх победителей в двух номинациях: среди студентов среднего профессионального образования и вузов. 

Борис Елкин отметил: «Победителей ждёт завтрак со мной! Поговорим о насущном в неформальной обстановке и просто хорошо проведём время». 

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

