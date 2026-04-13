 
Общество

Сдача ЕГЭ в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Это позволит школам четко планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В этом году впервые и в последующие годы теперь единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня. <…> Ранее было поручение президента, в этом году мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило - только с 1 июня», - сказал Музаев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Он уточнил, что это позволит школам и выпускникам более четко и спокойно планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий, пишет ТАСС.

