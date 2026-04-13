Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в мае

Прибавку к пенсии в мае получат бывшие члены летных экипажей авиации и работники угольной промышленности, а также граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле, или те, которым была присвоена первая группа инвалидности, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«В мае не предусмотрена индексация пенсий, но ряду категорий граждан пенсия будет пересчитана в сторону увеличения. Во-первых, это касается бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности, для которых ежемесячный пересчет пенсионной надбавки к страховой пенсии по старости станет вторым в этом году, поскольку она осуществляется четыре раза в год», - сказала Юлия Финогенова.

Эксперт пояснила, что размер надбавки для этих групп граждан зависит от уровня зарплаты и продолжительности специального стажа. Финогенова добавила, что дополнительные выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, постоянно проживающие в России, а также в Латвии, Литве и Эстонии. С 2019 года им ежегодно ко Дню Победы выплачивается по 10 тысяч рублей.

«Следующая категория - это граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле, или те граждане, которым была присвоена первая группа инвалидности. Для них будет увеличена фиксированная выплата в составе страховой пенсии. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля без учета районного коэффициента», - отметила Юлия Финогенова.

Эксперт указала, что после повышения фиксированная выплата увеличится вдвое - до 19169,38 рубля в месяц. Если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, то он уже не имеет права на увеличение фиксированной выплаты во второй раз, пишет РИА Новости.

По словам Юлии Финогеновой, доплаты предусмотрены также пенсионерам с иждивенцами. Фиксированная выплата увеличивается на одну треть за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем за трех человек.​