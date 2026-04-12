Размер желаемой пенсии назвали россияне

Треть россиян хотели бы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, при этом 4,3% отметили, что им хватило бы 25 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Чаще всего участники опроса в качестве желаемой пенсии указывали 50 тысяч рублей. Такой ответ дали 35,4% респондентов. 14,6% назвали 75 тысяч рублей, 20,7% — 100 тысяч рублей, 13,6% — 150 тысяч рублей, 4,1% хотели бы получать на пенсии до 200 тысяч рублей, а 7,3% — даже больше этой суммы. В свою очередь 4,3% хватило бы 25 тысяч рублей», - говорится в исследовании.

Средний размер желаемой пенсии среди россиян, согласно опросу, составил 97 580 рублей, пишет РИА Новости.

«При этом только 18,9% респондентов считают, что их пенсия будет соответствовать желаемой. А 46,4% предполагают, что она "скорее всего не будет соответствовать». В том, что она «точно не будет соответствовать», признались 34,7% опрошенных», - уточняется в материалах.