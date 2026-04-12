 
Общество

Размер желаемой пенсии назвали россияне

0

Треть россиян хотели бы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, при этом 4,3% отметили, что им хватило бы 25 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Чаще всего участники опроса в качестве желаемой пенсии указывали 50 тысяч рублей. Такой ответ дали 35,4% респондентов. 14,6% назвали 75 тысяч рублей, 20,7% — 100 тысяч рублей, 13,6% — 150 тысяч рублей, 4,1% хотели бы получать на пенсии до 200 тысяч рублей, а 7,3% — даже больше этой суммы. В свою очередь 4,3% хватило бы 25 тысяч рублей», - говорится в исследовании.

Средний размер желаемой пенсии среди россиян, согласно опросу, составил 97 580 рублей, пишет РИА Новости.

«При этом только 18,9% респондентов считают, что их пенсия будет соответствовать желаемой. А 46,4% предполагают, что она "скорее всего не будет соответствовать». В том, что она «точно не будет соответствовать», признались 34,7% опрошенных», - уточняется в материалах.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026