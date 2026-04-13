Еще два субботника проведет Антон Мороз в своем округе

Два субботника запланированы на территории округа №3 16 апреля. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в Мах.

«Друзья! Мы продолжаем совместные акции чистоты! Уважаемые жители округа №3 и неравнодушные горожане! 16 апреля мы проводим два субботника!» - сообщил депутат.

В 17 часов будет проводиться уборка территории у домов 71Б и 73А по улице Николая Васильева (сбор участников с внешней стороны дома 71Б).

В 18.30 – на территории у домов 30, 30А, 32 по улице Новгородской.

«Инвентарём, мешками и перчатками обеспечим! Сделаем вместе наш город лучше!» - добавил Антон Мороз.

3 апреля Антон Мороз проводил субботник возле церкви Николая Чудотворца. В субботнике приняли участие настоятель церкви отец Павел и активные прихожане, секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов, участники территориальных общественных самоуправлений, инициативные местные жители.