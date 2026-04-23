В Пскове массово вырубают деревья: что стоит за спилом по всему городу?

В Пскове ведутся работы по спилу деревьев в разных частях города. Мероприятия проводятся с целью предотвращения вреда жизни и здоровью людей, а также для снижения риска заражения других деревьев, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Снос зелёных насаждений выполняется с целью предотвращения причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, также в целях снижения риска заражения других деревьев», — говорится в официальном ответе.

Администрация также отметила, что вопросы, связанные с озеленением и благоустройством, решаются в зависимости от вида использования земельных участков. В частности, на территории, где проводились работы, собственники или пользователи земли несут ответственность за дальнейшие действия по озеленению.

«Работы по озеленению (снос, посадка, пересадка зелёных насаждений, уход за зелёными насаждениями) на территории ограниченного пользования относятся к компетенции правообладателя земельного участка», — подчеркнули в администрации и разобрали конкретные примеры. Так, на улице Розы Люксембург, дом 12 вопросы озеленения относятся к компетенции правообладателя земельного участка.

На улице Коммунальной, дом 24 (вид разрешенного использования — под многоквартирный жилой дом, форма собственности — частная) ответственность за озеленение несут правообладатель участка и организация, управляющая жилым фондом.

На Рижском проспекте, между домами 43 и 45 снос зелёных насаждений был выполнен в связи с попаданием в пятно производства работ, связанных со строительством Центра образования и развития; после оплаты восстановительной стоимости управление городского хозяйства выдало разрешение на выполнение работ.

На Октябрьском проспекте, около стоматологии, силами муниципального казенного учреждения Пскова «Служба благоустройства города» был спилен сломанный сук, который представлял угрозу для жителей.

Ранее сообщалось, что более 500 аварийных деревьев спилили в Пскове.