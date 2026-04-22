Более 500 аварийных деревьев спилили в Пскове

Результаты исполнения Плана благоустройства и озеленения Пскова на 2025 год обсудили члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы на заседании, которое прошло сегодня под председательством Юрия Бурлина, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской Думе.

Фото здесь и далее: Псковская городская Дума

Как сообщили представители администрации города, завершен капремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной, фактически завершен капремонт улица Яна Фабрициуса. Посадка цветов выполнена на 35 городских территориях на общую сумму 12,6 млн рублей.

Спилено более 500 аварийных деревьев. В этом году на компенсационную (взамен вырубленных) посадку зеленых насаждений в бюджете запланировано около 5 млн рублей. Новые деревья появятся на улицах Вокзальная, Советская, Леона Поземского и других территориях.

Депутат Наталья Юрченко спросила, какие работы осталось провести для полного завершения реконструкции сквера у «Рижской» гостиницы. Выяснилось, что старые скамейки, временно установленные по просьбам жителей, подрядчик заменит на новые. Кроме того, будут установлены несколько специальных скамеек, которыми смогут пользоваться маломобильные граждане.

 

«Продолжит свою работу и фонтан возле гостиницы "Рижской". В мае у нас запланированы работы по его герметизации и облицовке. Кроме того, в планах – обустройство клумбы на площади Ленина», - также сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко.

Пресс-портреты

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Юрченко Наталья Александровна

Директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"».

