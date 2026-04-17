Молодого человека оштрафовали в Пскове за распространение листовок с гранатой

Молодого человека 2003 года рождения в Пскове привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ за расклейку печатных материалов экстремистского содержания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, около 5.00 ночью 9 апреля на участке от площади Ленина, 3 до Рижского проспекта, 7/31а молодой человек расклеил листовки с символикой запрещенной организации на столбах и дорожных знаках. Уточняется, что на листовках изображена граната и наложенная на нее молния, картинка схожа до степени смешения с символикой «Национал-большевистской партии»*.

С учетом всех обстоятельств по делу, подсудимый Павлов признан виновным. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей без конфискации предмета административного правонарушения.

*Решением Московского городского суда от 19 апреля 2007 года признана экстремистской и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена