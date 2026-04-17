 
Общество

Молодого человека оштрафовали в Пскове за распространение листовок с гранатой

0

Молодого человека 2003 года рождения в Пскове привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ за расклейку печатных материалов экстремистского содержания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: УМВД России по Псковской области

Согласно материалам дела, около 5.00 ночью 9 апреля на участке от площади Ленина, 3 до Рижского проспекта, 7/31а молодой человек расклеил листовки с символикой запрещенной организации на столбах и дорожных знаках. Уточняется, что на листовках изображена граната и наложенная на нее молния, картинка схожа до степени смешения с символикой «Национал-большевистской партии»*.

С учетом всех обстоятельств по делу, подсудимый Павлов признан виновным. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей без конфискации предмета административного правонарушения.

*Решением Московского городского суда от 19 апреля 2007 года признана экстремистской и ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026