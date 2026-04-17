В 2025 году в Великих Луках отмечен рост общей заболеваемости на 4,4%

На очередном заседании Великолукской городской Думы депутаты заслушали отчёт о результатах деятельности филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы за 2025 год. С докладом выступил главный врач учреждения Евгений Панферов, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Медицинская помощь жителям Великих Лук оказывается в нескольких подразделениях филиала. Это стационарные отделения, расположенные на ул. Больничной, д. 8; ул. Больничной, д. 10 и ул. Пушкина, д. 5. Также это амбулаторно-поликлинические отделения: поликлиника №1 (ул. Пионерская, д. 10); поликлиника №2 (ул. Дружбы, д. 11) и женская консультация (ул. Гагарина, д. 17).

Общее прикреплённое население составляет 84 655 человек, из них: дети до 1 года – 562 человека; дети 0-14 лет – 13 234 человека; подростки 15-17 лет – 2 672 человека; взрослое население – 68 749 человек. Трудоспособное население из этого числа – это 46 897 человек; население старше трудоспособного возраста – 22 319 человек.

Стационар включает 15 отделений и располагает 461 койкой: 434 круглосуточные и 27 коек дневного пребывания. В поликлинике №1 действует дневной стационар на 29 коек (26 терапевтического профиля и 3 онкологического), при женской консультации – на 4 койки.

Амбулаторно‑поликлиническая помощь оказывается в трёх подразделениях: поликлиника №1 – до 800 посещений в смену; поликлиника №2 – до 150 посещений в смену; женская консультация – до 260 посещений в смену.

В 2025 году проведены ремонты в ряде подразделений: отремонтированы 11 кабинетов отделения реабилитации терапевтического корпуса на ул. Больничной, д. 10; выполнен ремонт приёмного отделения терапевтического корпуса, коридора и ряда помещений административного крыла; проведён ремонт коридора кардиологического отделения; выполнен косметический ремонт рентген-кабинета; отремонтирован коридор приёмного покоя хирургического корпуса и гинекологическое отделение на ул. Пушкина, д. 5; проведён ремонт помещений Центра здоровья в поликлинике №1.

Также в 2025 году филиал получил новое медицинское оборудование и две единицы санитарного транспорта.

В филиале работают 972 основных сотрудника, в том числе: 131 врач; 413 средних медицинских работников; 104 младших медицинских работника. Укомплектованность составляет: врачебными кадрами – 53%; средним медицинским персоналом – 71,5%; младшим медицинским персоналом – 50%.

За 2025 год было принято на работу 22 врача (из них 6 – «целевиков»), 54 средних медицинских работника, 10 младших медицинских работников. 39 врачей повысили квалификацию, 360 сотрудников прошли обучение на базе Великолукского медицинского колледжа.

В 2025 году отмечен рост общей заболеваемости на 4,4%, первичной — на 5,4%. В структуре взрослой заболеваемости (общей) преобладают: болезни органов дыхания – 13 315 случаев (20,9%); заболевания сердечно-сосудистой системы – 10 951 случай (17,2%); болезни эндокринной системы – 9 661 случай (15,2%).

Инфекционная заболеваемость в 2025 году составила 32 583 случая. Наибольшее число – это ОРВИ и пневмонии – 88,1%.

Итоги прививочной деятельности таковы: план вакцинации детского населения выполнен на 103,6%; охват вакцинацией взрослого населения – 91,4% (в 2024 году — 89,3%).

В 2025 году было проведено 648 коронарографий (стентирование); выполнено 82 эндопротезирования тазобедренных суставов; проведено 11 316 КТ-исследований и 1 813 МРТ-исследований. Эвакуировано в Псковскую областную больницу и федеральные центры 103 пациента (в т. ч. четверо - вертолётом); направлено на высокотехнологичную помощь за пределы области 478 человек (из них 112 детей); 45 женщин направлены на вспомогательные репродуктивные технологии.

План по профилактическим осмотрам составил 4 750 человек, осмотрено 3 890 (81,9%). В рамках выездной диспансеризации проведено 169 выездов, осмотрено 8 096 человек.

Также в докладе было уделено время новым назначениям и планам на 2026 год. Евгений Панферов представил нового руководителя Великолукского филиала – Дениса Цветкова.

Денис Цветков – кандидат медицинских наук, окончил Первый Московский медицинский университет, имеет опыт работы в крупных медицинских учреждениях Москвы.

В списке основных задач работы на 2026 год укрепление материально-технической базы; участие в национальных проектах «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья»; развитие первичной медико-санитарной помощи и медицинской реабилитации; повышение охвата диспансеризацией; внедрение медицинской информационной системы «КВАЗАР»; совершенствование экстренной медицинской помощи.

По итогу доклада депутаты задали Евгению Панферову ряд вопросов, касающихся информатизации системы здравоохранения и работе медицинской информационной системы, возможностях экстренной помощи по стентированию и расширении комплекса исследований по диспансеризации; о работе хирургического отделения и взаимодействии с онкологическим диспансером.

Депутат Константин Максимов поинтересовался судьбой недостроенного терапевтического корпуса в больничном городке.

Евгений Панферов ответил, что в этом объекте серьёзные перспективы развития, однако проблема заключается в том, что объект является долгостроем уже более 15 лет – это существенно осложняет дальнейшие планы. В настоящее время предприняты меры по недопущению проникновения на территорию недостроя жителей города: территория ограждена, ведётся периодический контроль доступа.

Депутаты поблагодарили Евгения Панферова за подробный отчёт.