Штат филиала «Великолукский» Детской областной больницы превысил 250 сотрудников

Депутаты заслушали отчёт о работе Великолукского филиала Детской областной клинической больницы за 2025 год на заседании Великолукской городской Думы 17 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фотографии: Великолукская городская Дума

Главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев представил отчёт о результатах деятельности филиала «Великолукский» за 2025 год. Он отметил, что сегодня филиал «Великолукский» объединяет два ключевых подразделения. Это стационар на 110 коек, включая 73 койки для круглосуточной помощи (в том числе шесть коек в отделении реанимации и интенсивной терапии), 37 коек дневного стационара и детскую поликлинику, работающую в две смены – до 600 посещений за смену.

Штат учреждения на начало 2026 года насчитывает 254 сотрудника.

«Больница активно привлекает и поддерживает молодых медиков, предлагая единовременные выплаты при первом трудоустройстве; льготное ипотечное кредитование; компенсацию найма жилья; ежемесячные выплаты студентам, обучающимся по целевым договорам», – сообщил докладчик.

Также он проинформировал, что в поликлинике работают врачи-специалисты: травматолог-ортопед, офтальмолог, ЛОР, невролог, детский эндокринолог. Помощь оказывается не только жителям города, но и детям из девяти районов южной зоны области.

За 2023-2025 годы филиал получил современное медицинское оборудование: электроэнцефалографический комплекс, систему дистилляционной очистки воды; ультрафиолетовый облучатель; гальванизатор; отоскоп; паровой стерилизатор и другое.

«Важным достижением 2025 года стал капитальный ремонт второго этажа поликлиники в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сейчас идёт подготовка к ремонту рентгеновской диагностической системы «Ренекс»», - подчеркнул в своём докладе Евгений Васильев.

В ходе обсуждения депутаты задали докладчику несколько вопросов.

Елена Чернозубова поинтересовалась, достаточно ли желающих учиться по целевому направлению. Евгений Васильев отметил, что желающие есть, но количество выделяемых целевых направлений, к сожалению, снизилось.

Юлия Ярышкина спросила о наличии детского хирурга. Главный врач сообщил, что в филиале работают два хирурга-ортопеда, ведётся поиск специалистов и обучение действующих сотрудников. Депутат также отметила конструктивное взаимодействие больницы с образовательными учреждениями города и совместную работу над кадровыми вопросами.