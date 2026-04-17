«Учителем года-2026» в регионе стал работник псковской гимназии №29 

Победителей конкурсов «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года», «Мастер года» и «Учитель года» наградили в Пскове 17 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В конкурсе «Воспитатель года» места распределились следующим образом»: первое место и сертификат на 75 тысяч рублей получила воспитатель дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии Анастасия Румянцева, второе место и сертификат на 50 тысяч - воспитатель детского сада «Радуга» филиала Моглинской школы Псковского округа Анастасия Давалис, третье место и сертификат на 30 тысяч - воспитатель детского сада «Светлячок» Пустошкинского центра образования Анна Крылова.
Лучшими среди педагогов-психологов стали: педагог-психолог Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната Василий Николаев, педагог-психолог гимназии №29 города Пскова Екатерина Усова, педагог-психолог детского сада компенсирующего вида №42 «Журавлик» Елена Иванская. Призерам также вручили сертификаты на 75, 50 и 30 тысяч рублей.
Среди учителей-дефектологов победные места распределились следующим образом: первое место - учитель-логопед школы №16 города Великие Луки Елизавета Степанова, второе - учитель-дефектолог Центра специального образования №1 Инна Голубева, третье - учитель-логопед детского сада комбинированного вида №40 «Ручеек» Екатерина Гербова. Они также получили денежные призы.
Победители в конкурсе «Мастер года»: преподаватель Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Светлана Константинова, преподаватель Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Оксана Егармина, преподаватель Псковского кооперативного техникума Юлия Жуненко.
«Учителями года» стали: учитель русского языка и литературы гимназии №29 города Пскова Вячеслав Новиков, учитель математики Инженерно-экономического лицея имени академика Виноградова в Великих Луках Дмитрий Евдокимов, учитель начальной школы Писковской средней школы Альбина Ефимова.
По итогам мероприятия всем участникам вручили грамоты и памятные призы, призеры отмечены денежными сертификатами, а некоторые участники были удостоены подарков от Псковского областного Собрания депутатов и сертификатов от областного совета профессиональных союзов на санаторно-курортное лечение.