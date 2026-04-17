«Учителем года-2026» в регионе стал работник псковской гимназии №29 

Победителей конкурсов «Воспитатель года», «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года», «Мастер года» и «Учитель года» наградили в Пскове 17 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За понятием "учитель" обязательно стоит любовь к детям. Совершенно точно одно: кем бы мы сегодня ни являлись: директорами, заведующими, классными руководителями, мастерами, мы останемся учителями, истинными поклонниками этой профессии, настоящими друзьями детства, умеющими любить ребенка, ценить его наивность, доверчивость, простоту. Что бы не случилось, мы нужны государству и ребенку. Мы не можем быть несправедливыми, непрофессиональными, мы не можем быть слабыми, неспособными. Людей больше всего утомляет бессмысленный труд. Наш - один из немногих, который стопроцентно осмысленный. Мы знаем, зачем живем, понимаем, что делаем. Часто сетуем на несправедливость жизни, непорядочность, с которой сталкиваемся, но все это невежество, корысть, предательство, вся эта бесовщина рассыпается в прах, когда к доске в первый раз выходят первоклассники», - обратилась к собравшимся заместитель министра образования Псковской области Татьяна Лозницкая.

В конкурсе «Воспитатель года» места распределились следующим образом»: первое место и сертификат на 75 тысяч рублей получила воспитатель дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии Анастасия Румянцева, второе место и сертификат на 50 тысяч - воспитатель детского сада «Радуга» филиала Моглинской школы Псковского округа Анастасия Давалис, третье место и сертификат на 30 тысяч - воспитатель детского сада «Светлячок» Пустошкинского центра образования Анна Крылова.

Лучшими среди педагогов-психологов стали: педагог-психолог Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната Василий Николаев, педагог-психолог гимназии №29 города Пскова Екатерина Усова, педагог-психолог детского сада компенсирующего вида №42 «Журавлик» Елена Иванская. Призерам также вручили сертификаты на 75, 50 и 30 тысяч рублей.

Среди учителей-дефектологов победные места распределились следующим образом: первое место - учитель-логопед школы №16 города Великие Луки Елизавета Степанова, второе - учитель-дефектолог Центра специального образования №1 Инна Голубева, третье - учитель-логопед детского сада комбинированного вида №40 «Ручеек» Екатерина Гербова. Они также получили денежные призы.

Победители в конкурсе «Мастер года»: преподаватель Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Светлана Константинова, преподаватель Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Оксана Егармина, преподаватель Псковского кооперативного техникума Юлия Жуненко.

«Учителями года» стали: учитель русского языка и литературы гимназии №29 города Пскова Вячеслав Новиков, учитель математики Инженерно-экономического лицея имени академика Виноградова в Великих Луках Дмитрий Евдокимов, учитель начальной школы Писковской средней школы Альбина Ефимова.

По итогам мероприятия всем участникам вручили грамоты и памятные призы, призеры отмечены денежными сертификатами, а некоторые участники были удостоены подарков от Псковского областного Собрания депутатов и сертификатов от областного совета профессиональных союзов на санаторно-курортное лечение.