Раннее открытие дачного сезона опасно для рассады, рассказала синоптик

Погода в апреле в России очень переменчива, поэтому раннее открытие дачного сезона в этом месяце опасно для рассады дачников, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Из-за теплой погоды в апреле многие по ошибке открывают дачный сезон сейчас. Однако, учитывая предстоящие осадки и понижение температуры, для любой рассады опасны заморозки», - рассказала синоптик.

По словам Макаровой, опытные дачники в это время проводят только различные подготовительные работы и ничего не сажают в землю, а новички, сами того не подозревая, губят свой будущий огород.

Даже майские праздники не гарантируют безопасности для растений садоводов, так как заморозки возможны и в мае, пишут РИА Новости.

«В этом году ожидаются заморозки не только в майские праздники, но и в июне, в Московской области, поэтому сажать рассаду вне теплицы не рекомендуется. Как и в европейской части России, включая юг, где плодовые деревья уже распускаются, заморозки также представляют опасность», - подытожила Макарова.