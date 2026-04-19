День памяти жертв геноцида советского народа отмечается сегодня

19 апреля в России отмечается скорбная памятная дата – День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, установленная законом от 29 декабря 2025 года № 523-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». А её главная цель – сохранение исторической правды о тех преступлениях, которые совершали фашистские захватчики в отношении мирного населения Советского Союза на оккупированных ими территориях.

Дата выбрана в связи с тем, что 19 апреля 1943 года в был издан указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

Этот документ стал первым правовым актом, который официально зафиксировал факты и свидетельства системной, целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирных советских граждан, а также определил правовые основы для привлечения преступников к ответственности и наказуемости таких преступлений, расследованием которых занималась Чрезвычайная государственная комиссия (ЧГК), а материалы, собранные в ходе расследований, стали ключевыми доказательствами на многих судебных процессах над военными преступниками стран «оси», в том числе и на Нюрнбергском процессе.

Геноцид (от греч. genos – род, племя и лат. caedo – убиваю) – это действия, направленные на полное или частичное уничтожение людей определенной национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Геноцид советского народа – часть программы военного преступника Адольфа Гитлера, направленной на достижение «чистоты арийско-нордической германской крови», путём истребления жителей СССР. Также был разработан «План голода», который дополнял План «Барбаросса» (военный план уничтожения СССР), который предусматривал создание на оккупированных территориях таких условий, чтобы от 20 до 30 миллионов советских людей должны умереть за шесть месяцев 1941 года. Причём все военнослужащие вермахта освобождались от уголовной ответственности за преступления против советских мирных граждан и военнопленных.

И в годы Великой Отечественной войны фашисты с рвением выполняли эти планы – на оккупированных территориях они применили всевозможные формы геноцида – убийства, истязания, создание условий для блокады и голода, похищение детей, угон в рабство трудоспособного населения. Гитлеровцы совершали чудовищные преступления против мирного населения – развернули систему концентрационных лагерей, где уничтожали людей и проводили опыты над ними (в том числе и над детьми), проводили массовые казни и карательные операции против беззащитных стариков, женщин и детей, обстреливали города и сжигали села с их жителями… Все это делалось по расовому и национальному признаку.

Во время войны погибло свыше 26,6 млн. советских людей, из них были убиты, сожжены, заживо похоронены, замучены в концлагерях – свыше 18 млн. мирных граждан, ещё миллионы – лишены крова, родных и детства. Ни одна страна за годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, как советский народ. Поэтому в каждый день памяти, посвященный событиям Великой Отечественной войны мы отдаём дань памяти миллионам русских людей, чьи жизни были искалечены войной в результате жестокой политики истребления, пишет calend.ru.

По данным историков, начиная с 1943 года, ЧГК рассмотрела 54 тысячи актов, более 250 тысяч протоколов опросов свидетелей и заявлений о преступлениях нацистов, а также около 4 миллионов актов о причиненном материальном ущербе. Комиссия собрала огромное количество документов и вещественных доказательств преступной деятельности оккупантов. Всего за период 1943-1952 годов по выше упомянутому указу № 39 были осуждены около 82 тысяч, в основном немецких, военных преступников.

В соответствии с международным правом, преступления против человечества не имеют срока давности. Поэтому и сейчас работа по расследованию эпизодов геноцида в годы войны продолжается – благодаря рассекречиванию архивов и работе поисковиков, открываются все новые факты о преступлениях нацистов. Работу Следственный комитет России ведет в рамках уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьей 357 УК РФ (геноцид). Все эти процессы происходят в рамках реализации федерального проекта «Без срока давности», инициированного Поисковым движением России в 2020 году.

Задача сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне является одной из приоритетных в политике современного российского государства, что нашло отражение в целом ряде законодательных актов и четко выраженной позиции руководства страны. Причём актуальность темы геноцида русского народа сегодня – это не только тема памяти, она связана с проявляющимися попытками фальсификации истории, в том числе в отношении замалчивания или искажения правды о жертвах, понесенных советским народом, а также – в политике ряда европейских государств оправдать нацизм. Поэтому сегодняшняя дата – важный день для всей России и общего сохранения исторической памяти.

Памятники жертвам геноцида русского народа установлены во многих российских городах и на территории бывших советских республик. Благодаря работе поисковиков, историков, следователей завершены судебные процессы, признавшие преступления нацистских захватчиков актами геноцида. Российское внешнеполитическое ведомство постоянно ведет системную работу по продвижению международного признания геноцида граждан СССР. А 19 апреля ежегодно проходит всероссийская акция «День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны», в ходе которой по всей стране проводятся памятные и просветительские мероприятия. Ведь только сохраняя историческую правду, можно воспитывать в молодом поколении патриотизм, гражданственность и уважение к подвигу предков.