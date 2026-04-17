В Псковской области впервые отметили День памяти жертв геноцида

День памяти жертв геноцида впервые отметили в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В честь памятной даты состоялось возложение цветов к мемориалу на месте бывшего концентрационного лагеря «Дулаг-100». В братской могиле покоится около 85 тысяч погибших от рук немецко-фашистских захватчиков советских граждан.
Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН
Немецко-фашистский концлагерь «Дулаг-100» был создан германскими оккупационными властями на восточной окраине города Порхова в августе 1941 года как пересыльный для военных и гражданских лиц. В концлагере одновременно размещалось иногда 25-30 тысяч человек, хотя рассчитан он был на 8000.
В концлагере «Дулаг-100» была очень высокая смертность. От голода, побоев, тифа и холода ежедневно умирало от 100 до 150 человек. Их тела сбрасывали в рвы, специально выкопанные за пределами лагеря. Были случаи, когда немцы хоронили ещё живых людей.
В мероприятии приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, депутат Псковской городской Думы, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз, общественники, ветераны, молодежь и другие неравнодушные граждане.
С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Затем объявили минуту молчания, все желающие смогли возложить цветы к Поклонному кресту. После чего процессия переместилась к мемориалу для возложения венков.
19 апреля в стране впервые пройдет День памяти жертв геноцида советского народа. Эта дата была установлена указом главы государства от 29 декабря 2025 года, вступившим в силу с 1 января. Она призвана увековечить память о миллионах советских граждан, ставших жертвами нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны.
