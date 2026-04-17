В Псковской области впервые отметили День памяти жертв геноцида

День памяти жертв геноцида впервые отметили в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. В честь памятной даты состоялось возложение цветов к мемориалу на месте бывшего концентрационного лагеря «Дулаг-100». В братской могиле покоится около 85 тысяч погибших от рук немецко-фашистских захватчиков советских граждан.

Немецко-фашистский концлагерь «Дулаг-100» был создан германскими оккупационными властями на восточной окраине города Порхова в августе 1941 года как пересыльный для военных и гражданских лиц. В концлагере одновременно размещалось иногда 25-30 тысяч человек, хотя рассчитан он был на 8000.

В концлагере «Дулаг-100» была очень высокая смертность. От голода, побоев, тифа и холода ежедневно умирало от 100 до 150 человек. Их тела сбрасывали в рвы, специально выкопанные за пределами лагеря. Были случаи, когда немцы хоронили ещё живых людей.

В мероприятии приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, депутат Псковской городской Думы, член Совета Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Антон Мороз, общественники, ветераны, молодежь и другие неравнодушные граждане.

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Уважаемые ветераны, уважаемые участники нашего траурного мероприятия, чем дальше уходят в историю те или иные события, тем больше стирается память о них. Но эти чудовищные преступления, этот геноцид русских людей, который был совершен в годы Великой Отечественной войны, не может быть забыт никогда. Те преступники, которые совершали это, и их пособники сегодня стараются об этом либо не упоминать, либо искажать те исторические события, которые произошли в те годы. Задача органов власти - сделать все для того, чтобы не дать им, этим преступникам и их пособникам, забыть их страшные, чудовищные преступления. Гигантское количество невинных людей было уничтожено этими бесчеловечными преступниками. И очень хорошо, что среди нас сегодня здесь присутствует молодежь, школьники. Ребята, на вас потом будет ложиться ответственность, чтобы эту память сохранить, чтобы говорить правду о тех событиях, которые происходили. И только это поможет сделать так, чтобы эти трагические события никогда не повторялись. А сегодня хочется склонить голову и почтить память тех, кто здесь, на этом месте погиб мученической смертью, защищая интересы нашей страны. Светлая им память», - сказали Александр Котов.

Затем объявили минуту молчания, все желающие смогли возложить цветы к Поклонному кресту. После чего процессия переместилась к мемориалу для возложения венков.

19 апреля в стране впервые пройдет День памяти жертв геноцида советского народа. Эта дата была установлена указом главы государства от 29 декабря 2025 года, вступившим в силу с 1 января. Она призвана увековечить память о миллионах советских граждан, ставших жертвами нацистов и их пособников во время Великой Отечественной войны.