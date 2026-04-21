В России перечислили тех, кому положены выплаты на 9 Мая

Согласно вышедшему указу президента России Владимира Путина, выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны на День Победы составят по 10 тысяч рублей, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что 2026 год не является юбилейным для праздника 9 Мая, поэтому выплаты составят 10 тысяч рублей, пишет «Лента.ру». Начисления коснутся ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, добавила она.

«Но это не значит, что эта сумма ограничивается только выплатами из федерального бюджета, потому что многие региональные бюджеты тоже осуществляют выплаты для своих ветеранов. И здесь уже зависит от региона, возможностей бюджета. Многие до 20 тысяч рублей предоставляют, кто-то предоставляет до 25 тысяч. В юбилейные годы такие выплаты, конечно, составляют больший размер», — сказала Бессараб.

