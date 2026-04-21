В псковской школе №13 отремонтируют фасад

Объявлены торги на ремонт фасада школы №13 в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM. 

«Мы внутри сделали, можно сказать, новую школу, а вот на внешнюю составляющую не хватило средств. Также в этой школы были уже страшненькие лестницы, мы их сделали, но одна еще осталась, которую мы тоже сейчас доделаем, чтобы в ближайшие годы к большим ремонтам в этом учебном заведении не возвращаться», - сказал Борис Елкин.

Глава города отметил, что комфортные условия создают благоприятную атмосферу для обучения. «И для педагогов это важно, и дети больше хотят учиться в отремонтированных образовательных учреждениях. На примере 13-й школы: после ремонта увеличилось количество учеников. Поэтому это приятно, это важно», - заключил глава Пскова. 

Напомним, в прошлом году ремонт в 13-й школе провели в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На него было выделено 114 млн 740 тысяч рублей. Также приобретено оборудование на сумму 9,05 млн рублей в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».  

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

