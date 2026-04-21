Сергей Вострецов: Труженик должен стать вершиной государства

«Люди должны жить достойно по всей территории России, но для этого государство должно создавать соответствующие условия», - заявил в своем Telegram-канале председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что проблема обезлюживания территорий представляет собой стратегическую угрозу для России.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия исторически не является страной агломераций и мегаполисов.
«Обезлюживание территорий – для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить – ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики», – сказала она во время панельной дискуссии на форуме «Малая родина – сила России».
По ее мнению, стране необходимо добиваться равномерного расселения – чтобы люди строили просторные дома по всей стране, а не ютились в квартирах в крупных городах вдали от родных мест. Матвиенко считает, что это позволит создавать большие семьи, что важно для будущего России. Политик отметила, что подобные тенденции уже проявляются в стране, однако требуется поддержка на всех уровнях власти – от муниципального до федерального.
«Трудно не согласиться с Валентиной Ивановной: люди должны жить достойно по всей территории России. Но для этого государство должно создавать соответствующие условия. Пока зарплаты в столицах в два-три раза выше, люди будут уезжать из регионов в "резиновые столицы". Да чего далеко ходить: ведь и при Валентине Ивановне Санкт-Петербург пережил бум уплотнительной застройки — фактически в историческом центре не осталось даже клочка свободной земли. Вместо парков и скверов строились "человейники". Это наши ошибки, а не инопланетян. А кто сеет ветер, тот пожнёт бурю. Мы должны изменить отношение к человеку: труженик должен стать вершиной государства. Нам необходимо восстанавливать в стране социалистический строй, но уже без перегибов, с учётом ошибок прошлого. Надо стимулировать создание фермерских хозяйств с автономной генерацией энергии и развитой дорожной сетью. Создавать что-то наподобие колхозов с инфраструктурой в виде домов культуры, поликлиник и школ. Пока же мы видим обратный эффект: вся социальная инфраструктура в малых населённых пунктах сворачивается, а это значит, что оттуда в первую очередь уезжает молодёжь. Создание достойных условий для сельских детей и рабочих мест для их родителей — вот первичная причина возвращения людей в регионы», - прокомментировал Сергей Вострецов.