Сергей Вострецов: Труженик должен стать вершиной государства

«Люди должны жить достойно по всей территории России, но для этого государство должно создавать соответствующие условия», - заявил в своем Telegram-канале председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что проблема обезлюживания территорий представляет собой стратегическую угрозу для России.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия исторически не является страной агломераций и мегаполисов.

«Обезлюживание территорий – для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить – ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики», – сказала она во время панельной дискуссии на форуме «Малая родина – сила России».

По ее мнению, стране необходимо добиваться равномерного расселения – чтобы люди строили просторные дома по всей стране, а не ютились в квартирах в крупных городах вдали от родных мест. Матвиенко считает, что это позволит создавать большие семьи, что важно для будущего России. Политик отметила, что подобные тенденции уже проявляются в стране, однако требуется поддержка на всех уровнях власти – от муниципального до федерального.