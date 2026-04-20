Делегация Псковской области участвует в третьем форуме «Малая Родина - сила России»

Делегация Псковской области принимает участие в Третьем всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», который проходит в Москве в Национальном центре «Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В составе региональной делегации — главы муниципальных образований, руководители муниципальных организаций, представители профильного блока правительства Псковской области, руководство Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области». В целом мероприятие объединило порядка 7 тысяч участников из 89 регионов страны. Форум приурочен ко Дню местного самоуправления и продлится до 22 апреля.

«Третий раз муниципальная делегация Псковской области представляет наш регион на форуме. Каждый участник делегации сегодня работает на заранее выбранной для себя секции, с учетом потребностей и особенностей каждого отдельного муниципалитета. Польза форума для муниципального сообщества очевидна. По его итогам в 2024 году стартовала программа "Земский муниципальный служащий", которая вошла в комплекс мер по развитию кадрового потенциала муниципальной службы в Псковской области. Сегодняшняя площадка форума дает возможность совершенствования процессов управления муниципалитетами», — прокомментировала начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова.

В рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» состоялась церемония чествования муниципальных служащих со всей страны. Консультант по вопросам строительства и муниципального жилищного контроля управления по делам строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и закупок администрации Порховского муниципального округа Татьяна Исакова награждена благодарностью президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Награду ей вручил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Для меня это очень важная и почетная награда. Со своей стороны служила, служу и буду продолжать служить на благо своего Порховского района и его жителей. Это не только моя награда, это награда всего нашего коллектива. Результат командной работы», — отметила Татьяна Исакова.

Она работает в органах местного самоуправления более 20 лет. За последние пять лет под ее руководством предоставлено более 400 услуг: от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию. Татьяна Исакова также является волонтером Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Делегация Псковской области примет активное участие в деловой программе форума. Запланированы панельные дискуссии, образовательные лектории, стратегические сессии по вопросам экономики, инфраструктуры и социальной сферы, а также и мастер-лекции . На площадках собрались представители всех уровней власти. В формате прямого диалога главы муниципалитетов вместе с ведущими экспертами рассмотрят актуальные вопросы развития территорий. Спикерами на мероприятиях выступят заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министра иностранных дел РФ Сергей Лавров и другие федеральные деятели.

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России» — это ежегодное мероприятие, которое проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Оно направлено на продвижение и развитие муниципальных образований в России. Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития. В этом году в рамках мероприятия состоятся: форум городов-побратимов, выставка «Большие решения малой родины», фестиваль культур «Сердце Родины» и форум «Парки EXPO». Также пройдет церемония вручения Третьей всероссийской муниципальной премии «Служение».