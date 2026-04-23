Юрист предупредила о штрафах для мастеров маникюра за нарушение нового ГОСТа

Штраф от 10 тысяч рублей может грозить мастерам маникюра и педикюра, которые заявляют, что работают по новому ГОСТу, но нарушают его, рассказала юрист Диана Халитова.

Она отметила, что с 30 апреля 2026 года в России вводится новый ГОСТ на услуги маникюра и педикюра. Так, главные изменения для россиянок касаются повышения уровня стерилизации инструментов, стандартизации этапов процедур, отказа от опасных методик и регламента времени. При этом ГОСТ касается как салонов, так и работающих «на дому» мастеров.

«Несмотря на то, что ГОСТ - это добровольные требования, вместе с тем, он - ориентир качества оказания услуги. Если мастер маникюра или салон заявляет, что работает "по ГОСТу", но нарушает его, клиент может потребовать возмещения ущерба, ссылаясь на нормы КоАП РФ и закон "О защите прав потребителей". Так. включение в договор условий, ущемляющих права клиентов, например, отказ переделывать некачественную работу, влечет штраф для должностных лиц до 1 тысячи рублей, а для юрлиц - до 10 тысяч рублей», - сообщила член Ассоциации юристов России.

Кроме того, добавила Халитова, по статье 14.4 КоАП РФ «Выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества» за маникюр, не соответствующий нормам, в том числе СанПиН, юридическому лицу может грозить штраф до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - уже до 300 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Если маникюр или педикюр выполнен с нарушением ГОСТа, соблюдение которого заявлялось, клиент имеет право по статье 29 закона «О защите прав потребителей» при обнаружении недостатков выполненной работы бесплатно устранить недостатки, уменьшить цену услуги, вернуть ее полную стоимость, а также возместить расходы на устранение ошибок у другого мастера, уточнила эксперт.