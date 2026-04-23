Сергей Вострецов: Больничные для самозанятых неэффективны, так как они зависимы от ежедневного дохода

Больничные для самозанятых неэффективны, так как те зависят от ежедневного заработка и не планируют «болеть». Такое мнение высказал председатель объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Согласно данным Минтруда России, за первые три месяца действия пилотного проекта по добровольному социальному страхованию самозанятых возможностью получения оплачиваемых больничных воспользовались лишь 0,2% таких предпринимателей.

«Профсоюзы СОЦПРОФ давно и последовательно выступают за то, чтобы самозанятые граждане не оставались один на один со своими рисками и имели реальную социальную защиту, сопоставимую с правами наёмных работников. Мы приветствовали введение механизма добровольного страхования по больничным, считая его важным шагом к справедливости: когда человек болеет, он не должен выбирать между лечением и потерей заработка. Однако текущие цифры — всего 0,2% участия за первые месяцы — показывают, что одного только закона недостаточно. Люди осторожны из-за неопределённости будущего режима самозанятости, отсутствия привычки к добровольным платежам и того, что первые полгода взносы не приносят немедленной отдачи. Многие самозанятые работают без выходных, полностью завися от ежедневного дохода, и просто не планируют "болеть"», - заявил Сергей Вострецов.

По его мнению, для работы программы необходим комплексный подход.

«Мы убеждены: чтобы программа заработала по-настоящему, необходим комплексный подход. Это и упрощение процедуры вступления, и максимальная прозрачность расчёта и выплаты пособий, и реальные стимулы со стороны платформ и государства — от налоговых вычетов до преференций при распределении заказов. СОЦПРОФ готов активно участвовать в доработке механизма, чтобы самозанятые почувствовали: их труд уважают и защищают наравне со всеми. Социальная защита — это не привилегия, а базовое право каждого, кто честно зарабатывает своим трудом. Мы уверены, что при правильной реализации интерес к программе будет расти, как это уже происходит с добровольным пенсионным страхованием», - заключил Сергей Вострецов.