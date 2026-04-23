Стали известны итоги конкурса «Студент года города Пскова»

Итоги конкурса «Студент года города Пскова» подвели сегодня в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в Мах.

«Подвели итоги "Студент года города Пскова", в котором приняли участие по-настоящему перспективные и яркие студенты. Они прошли несколько отборочных этапов, в которых должны были проявить свою находчивость, эрудированность, умение обосновать свои доводы. С гордостью объявляю победителей!» - сообщил глава города.

В номинации «СПО» места распределились следующим образом:

Алина Панфиленок из агротехнического колледжа;

Софья Михайлова из кооперативного колледжа;

Ульяна Травина из медицинского колледжа.

В номинации «Высшее образование»:

Владислав Кияшко из института физико-математических наук и технологий;

Максим Большаков из института гуманитарных наук и языковых коммуникаций;

Вероника Павлова из института гуманитарных наук и языковых коммуникаций.

«Искренне поздравляю победителей с заслуженной победой! Совсем скоро встречусь с ребятами в неформальной обстановке», - добавил Борис Елкин.