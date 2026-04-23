Стартовал финал конкурса «Студент года города Пскова»

Финал конкурса «Студент года города Пскова» проходит 23 апреля в пространстве «Лофт», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель регионального отделения «Деловой России», выступившего партнером конкурса, Дмитрий Мельников также пожелал успеха всем участникам. «Уважаемые коллеги, студенты, поздравляю вас с тем, что этот конкурс возобновился! Желаю удачи, пусть победит сильнейший! Чем больше мы слушаем друг друга, чем больше мы узнаем друг о друге, тем интереснее будет в нашей жизни. Поэтому желаем внимательно слушать каждого из вас», - сказал он.
Сегодня перед жюри в номинации среднего профессионального образования выступят студентка Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского - Елизавета Корсакова, студентка Псковского агротехнического колледжа Алина Панфиленок, студентки Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Валерия Сузрикова и Наталья Щеглова, студентка Псковского медицинского колледжа Ульяна Травина, студентка Псковского кооперативного техникума Софья Михайлова.
В номинации «Студент года высшего учебного заведения города Пскова» за звание лучшего поборются пять учащихся ПсковГУ: Никита Ратников, Максим Большаков, Андрей Григорьев, Владислав Кияшко, Вероника Павлова.
Напомним, победителей конкурса «Студент года города Пскова», в числе прочего, ждет завтрак с главой города Борисом Елкиным.