 
Общество

Стартовал финал конкурса «Студент года города Пскова»

Финал конкурса «Студент года города Пскова» проходит 23 апреля в пространстве «Лофт», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

«Сегодня конкурс возобновился после перерыва, произошел легкий ребрендинг. У ребят появилась возможность, во-первых, поделиться своими знаниями, доказать свой профессионализм, получить обратную связь от своих сверстников, а во-вторых, получить обратную связь от членов жюри. На мой взгляд, чем больше каждый человек говорит о себе, чем большим спектром тем человек интересуется, тем большую базу для собственного развития он закладывает. В первую очередь, для себя. Поэтому всем участникам успехов. Надеюсь, что у нас с вами все получится», - выступил на открытии финала заместитель главы администрации города Геннадий Иойлев.

Председатель регионального отделения «Деловой России», выступившего партнером конкурса, Дмитрий Мельников также пожелал успеха всем участникам. «Уважаемые коллеги, студенты, поздравляю вас с тем, что этот конкурс возобновился! Желаю удачи, пусть победит сильнейший! Чем больше мы слушаем друг друга, чем больше мы узнаем друг о друге, тем интереснее будет в нашей жизни. Поэтому желаем внимательно слушать каждого из вас», - сказал он.

Сегодня перед жюри в номинации среднего профессионального образования выступят студентка Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского - Елизавета Корсакова, студентка Псковского агротехнического колледжа Алина Панфиленок, студентки Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Валерия Сузрикова и Наталья Щеглова, студентка Псковского медицинского колледжа Ульяна Травина, студентка Псковского кооперативного техникума Софья Михайлова. 

 

В номинации «Студент года высшего учебного заведения города Пскова» за звание лучшего поборются пять учащихся ПсковГУ: Никита Ратников, Максим Большаков, Андрей Григорьев, Владислав Кияшко, Вероника Павлова.

Напомним, победителей конкурса «Студент года города Пскова», в числе прочего, ждет завтрак с главой города Борисом Елкиным.

