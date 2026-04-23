Молодые деревья высадили в Неелово

Деревья в общественной зоне деревни Неелово Псковского муниципального округа высадили сегодня, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в Мах.

«В рамках проекта "Зеленая область", инициированного губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, в Неелово высадили молодые деревья. Вместе с нами в этот день был известный эколог Сергей Елизаров, учащиеся 9А класса Моглинской школы, руководитель территориального отдела "Логозовский" Ирина Тимофеева. Для совместной акции выбрали непростую территорию – общественная зона между улицей Каменской и рекой Каменкой. Она стала победителем общественного голосования в 2022 году, а в 2023 здесь, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство - детская площадка и ограждение, асфальтированные дорожки, парковка для автомобилей», - сообщила Наталья Федорова.

По ее словам, три года назад здесь уже были высажены порядка 30 деревьев и кустарников. Сегодня активные граждане посадили еще десяток шаровидных ив и провели небольшой субботник.

«Те территории, благоустройство которых выполняется по ФКГС благодаря активному участию жителей в голосовании, получают новую жизнь, и с годами мы стараемся дополнять уже имеющиеся элементы новыми, в этом нам помогают неравнодушные люди, общественники и ТОСы. Напомню, до 12 июня продолжается голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по программе ФКГС. Какие – решать вам ???? zagorodsreda.gosuslugi.ru. Важен голос каждого!» - добавила Наталья Федорова.