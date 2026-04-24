 
Общество

Родители выпускников из Пскова рассказали, куда планируют поступать их дети

0

В топе наиболее популярных направлений для поступления в вузы в этом году — инженерные и медицинские факультеты, IT на третьем месте. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов школ из Пскова. Опрос проводился с 1 по 20 апреля.

Среди родителей 9-классников 55% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей 11-классников — 12%. Поступать в вузы будут дети 63% опрошенных. 

Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали инженерное дело и медицина: по 16% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности, их указали 12%. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (10%). Далее следуют юристы и учителя (по 6%), PR-менеджеры и экономисты (по 5%). 

Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления являются лидерами: 19% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (17%). Третье место заняла медицина (12%). В топ-5 вошли педагогика (9%), а также юриспруденция и строительство (по 7%). 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026