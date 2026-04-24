Родители выпускников из Пскова рассказали, куда планируют поступать их дети

В топе наиболее популярных направлений для поступления в вузы в этом году — инженерные и медицинские факультеты, IT на третьем месте. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов школ из Пскова. Опрос проводился с 1 по 20 апреля.

Среди родителей 9-классников 55% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей 11-классников — 12%. Поступать в вузы будут дети 63% опрошенных.

Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали инженерное дело и медицина: по 16% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности, их указали 12%. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (10%). Далее следуют юристы и учителя (по 6%), PR-менеджеры и экономисты (по 5%).

Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления являются лидерами: 19% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (17%). Третье место заняла медицина (12%). В топ-5 вошли педагогика (9%), а также юриспруденция и строительство (по 7%).