Состоялось судебное заседание по делу мучителя собаки Мии у псковского «Электрона»

Очередное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении жителя города Пскова Епископосяна, обвиняемого в жестоком обращении с собакой по кличке «Мия», состоялось в Псковском городском суде сегодня, 24 апреля.

В ходе судебного разбирательства стороной обвинения продолжено представление доказательств, допрошен свидетель, представитель потерпевшего, исследованы письменные доказательства по делу.

Для повторного вызова неявившихся свидетелей обвинения судебное заседание отложили на 15 часов 30 минут 18 мая 2026 года.

Напомним, инцидент с собакой по кличке Мия случился вечером 28 апреля 2025 года на территории у стадиона «Электрон». Собака принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела.