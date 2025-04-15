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Участвовавшие в издевательствах над собакой в Пскове молодые люди находятся в отделении полиции

Участвовавшие в издевательствах над собакой за псковским «Электроном» девушка и парень находятся в отделении полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: приют для собак «Шанс» / «ВКонтакте»

Сотрудники УМВД России по городу Пскову установили всех участников инцидента, случившегося вечером 28 апреля на территории у стадиона «Электрон».

Оперативно были изъяты видеозаписи камер наружнего видеонаблюдения, благодаря свидетельствам очевидцев и неравнодушных граждан удалось установить личности молодого человека и девушки, которые участвовали в причинении собаке травм и ножевых ранений.

На данный момент граждане находятся в отделе полиции, с ними работают сотрудники отдела дознания УМВД России по городу Пскову. Уточняются все детали случившегося. Кроме того, по месту жительства доставленных в полицию лиц обнаружена одежда со следами бурого вещества. Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, по факту жестокого обращения с собакой в районе стадиона «Электрон» в Пскове возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ. В полиции допустили, что преступление будет переквалифицировано.

«На текущий момент дознавателем ОД УМВД России по городу Пскову квалифицировано данное преступление по части 1 статьи 245 УК РФ, так как уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с животным. После допроса лиц, причастных к совершению преступления, дело будет передано в следственный отдел УМВД России по городу Пскову для переквалификации», - пояснили в ведомстве.

Ранее псковские зоозащитники заявили, что собаку пытали собственные хозяева.

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28 апреля собаку подвесили на берегу реки Великой и резали ее ножом. У животного несколько колото-резаных ран и проникающее ранение в шею.