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Участвовавшие в издевательствах над собакой в Пскове молодые люди находятся в отделении полиции

29.04.2025 20:23|ПсковКомментариев: 0

Участвовавшие в издевательствах над собакой за псковским «Электроном» девушка и парень находятся в отделении полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: приют для собак «Шанс» / «ВКонтакте»

Сотрудники УМВД России по городу Пскову установили всех участников инцидента, случившегося вечером 28 апреля на территории у стадиона «Электрон».

Оперативно были изъяты видеозаписи камер наружнего видеонаблюдения, благодаря свидетельствам очевидцев и неравнодушных граждан удалось установить личности молодого человека и девушки, которые участвовали в причинении собаке травм и ножевых ранений.

На данный момент граждане находятся в отделе полиции, с ними работают сотрудники отдела дознания УМВД России по городу Пскову. Уточняются все детали случившегося. Кроме того, по месту жительства доставленных в полицию лиц обнаружена одежда со следами бурого вещества. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, по факту жестокого обращения с собакой в районе стадиона «Электрон» в Пскове возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ. В полиции допустили, что преступление будет переквалифицировано. 

«На текущий момент дознавателем ОД УМВД России по городу Пскову квалифицировано данное преступление по части 1 статьи  245 УК РФ, так как уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с животным. После допроса лиц, причастных к совершению преступления, дело будет передано в следственный отдел УМВД России по городу Пскову для переквалификации», - пояснили в ведомстве. 

Ранее псковские зоозащитники заявили, что собаку пытали собственные хозяева.

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28 апреля собаку подвесили на берегу реки Великой и резали ее ножом. У животного несколько колото-резаных ран и проникающее ранение в шею. 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Зверские нравы: факты жестокого обращения с животными в Псковской области Участвовавшие в издевательствах над собакой в Пскове молодые люди находятся в отделении полиции Полицией установлены мучители собаки в районе «Электрона» в Пскове Зоозащитники обвинили хозяев в издевательствах над собакой за псковским «Электроном» По факту издевательства над собакой в районе «Электрона» в Пскове возбудили дело Собаку подвесили и изрезали ножом в Пскове Двух новорожденных котят выбросили на дорогу в псковской Черехе Избившего щенка Катыша мужчину порховский суд приговорил к исправительным работам Истощенную собаку Алису изъяли у недобросовестных хозяев псковские зоозащитники Кота подстрелили в псковском микрорайоне Шабаново Психически нездоровый пскович совершил жертвоприношение таксы Животных держат в плену и без должного ухода в великолукской квартире По факту жестокого убийства собаки по кличке Мухтар в Гдове возбудили уголовное дело В Порхове мужчина предстанет перед судом за нанесение увечий щенку Катышу Невельчанку отправили на принудительное лечение за жесткое обращение с животными Котов выбрасывают с девятого этажа в Пскове Уголовное дело возбудили по факту избиения щенка в Порховском районе Забитый живодёром щенок в Порховском районе отказывается от еды и слепнет Щенка пытались забить о землю в порховском селе, а после выбросили в помойку. 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