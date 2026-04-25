Железнодорожный переезд в Новосокольниках перекроют 27 апреля

Железнодорожный переезд 421‑го км (Ленинградский) в городе Новосокольники будет закрыт для движения в понедельник, 27 апреля, с 06:00 до 18:00. Об этом сообщили в администрации Новосокольнического муниципального округа со ссылкой на Новосокольническую дистанцию пути.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном пути. Объехать закрытый участок можно будет по автомобильной дороге через улицы Воровского и Советской с проездом через Мишково.

Администрация округа просит водителей заранее планировать маршруты с учётом временных ограничений.