«Тихая охота» с последствиями: за какие грибы можно получить штраф или срок

Сбор грибов для собственных нужд разрешён на землях лесного фонда, но с рядом важных ограничений. О правилах и последствиях их нарушения рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.

Так, запрещено собирать грибы на особо охраняемых природных территориях — в заповедниках, национальных парках и заказниках. Нарушение влечёт штраф для физических лиц от 3 000 до 4 000 рублей.

Под строгим запретом — виды, занесённые в Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ. За их сбор предусмотрен штраф от 2 500 до 5 000 рублей (ст. 8.35 КоАП РФ), а при доказанном умысле наступает уголовная ответственность по ст. 260.1 УК РФ — вплоть до четырёх лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей.

Также нельзя собирать, хранить, перерабатывать и продавать грибы с галлюциногенными веществами (псилоцибин, псилоцин), пишет ТАСС.

В период противопожарных режимов или режима ЧС региональные власти могут полностью запретить посещение лесов. За нарушение — штраф от 40 000 до 50 000 рублей (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ).