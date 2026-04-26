В Пскове прошёл памятный митинг в честь 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС

В 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС в сквере Павших борцов, у знака «Псковичам–жертвам Чернобыля», прошёл памятный митинг. Об этом сообщил депутат областного Собрания от «Единой России», член комитета по труду и социальной политике Армен Мнацаканян на своей странице ВКонтакте.

На памятное мероприятие собрались ликвидаторы аварии, родные и близкие погибших «чернобыльцев», представители Администрации Пскова и Псковской городской Думы, ГУ МЧС России по Псковской области, а также жители города.

От имени депутатов Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян обратился к участникам митинга, отметив, что те, кого мы называем «ликвидаторами» - подлинные герои. Им мы должны быть благодарны, что последствия одной из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества, были минимизированы.

«В целом, в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы участвовали более 600 тысяч человек – это люди самых разных профессий: пожарные, военные, медики, строители и просто добровольцы. Они ехали со всей большой страны, чтобы помочь, спасти, оградить мир от атомной угрозы. Мы низко склоняем головы в знак уважения к их профессиональному и человеческому подвигу. И надеемся, что Чернобыль никогда не повторится», - отметил депутат.

На митинге рассказала, что всего в Псковской области сейчас проживают более 416 ликвидаторов аварии.