Всероссийская конференция «Город – воин, город – труженик» прошла в Великих Луках

Всероссийская научно-практическая конференция «Город – воин, город – труженик» прошла в Великих Луках 23-24 апреля. Конференция была посвящена роли городов воинской славы и трудовой доблести в истории России и 860-летию первого летописного упоминания города воинской славы Великие Луки. Впечатлениями от мероприятия поделился председатель великолукского отделения Российского военно-исторического общества, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Общественного совета по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки Дмитрий Белюков.

В конференции приняли участие 45 докладчиков из 7 регионов России: Пенза, Владимир, Рязань, Челябинск, Старая Русса (Новгородская область), Минусинск (Красноярский край), Псков, Великие Луки, Невель, Новосокольники. Среди участников присутствовали ученые, краеведы, преподаватели образовательных учреждений и учреждений культуры, специалисты музейного, архивного и библиотечного дела, представители государственных, муниципальных, общественных организаций.

«В ходе пленарного заседания рассматривались вопросы роли городов воинской славы и трудовой доблести в истории России. В ходе работы секций обсуждались малоизвестные страницы ратной и трудовой истории Великих Лук, а также современные формы работы по изучению и мемориализации военной и трудовой истории, патриотическому воспитанию», - рассказал Дмитрий Белюков.

В рамках конференция прошли выставочные мероприятия, а также была организована экскурсионная поездка в деревню Чернушки Локнянского района к мемориальному комплексу на месте подвига Героя Советского Союза Александра Матросова. Для иногородних участников провели обзорную экскурсию в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края.

«Программа конференции была полностью выполнена. Участники из разных регионов России отметили актуальность проблематики мероприятия и эффективную работу оргкомитета. По результатам работы конференции будет издан сборник докладов», - подчеркнул Дмитрий Белюков.