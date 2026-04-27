В Псковской области открыта «горячая линия» по вопросам клещевых инфекций

Управление Роспотребнадзора по Псковской области информирует о проведении «горячей линии» по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами (вирусного клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза) с 27 апреля по 10 мая.

«Вы можете узнать об эпидемиологической обстановке по клещевым инфекциям, о мерах специфической и неспецифической профилактики, способах защиты от нападения клещей», - пояснили в управлении.

Время проведения с 9.00 до 16.00.

В будние дни звонки принимают по телефонам: 29-06-48; 29-06-49; 29-06-62, 201600 (доб.2020) (город Псков); (81136) 9-17-19 (Дедовичи).

В территориальном отделе управления в городе Великие Луки, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: (81153) 37370.

В территориальном отделе управления в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: (81151) 25401.

В территориальном отделе управления в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: (81152) 31927.